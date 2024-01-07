Alkol aldıktan sonra denize giren adam hayatını kaybetti

07 Ocak 2024 21:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 21:15

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Keykubat Plajı'nda meydana gelen olayda, tatil için arkadaşları ile Alanya’ya gelen yabancı uyruklu bir kişi, alkol aldıktan sonra yasak olmasına rağmen denize girdi.

Bir süre sonra şahıs dalgaların arasında kayboldu. Arkadaşının yardım istemesi ile olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri geldi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan şahıs, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şahıs doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer taraftan yaşananları merak eden çok sayıda vatandaş o anları meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.