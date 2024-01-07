Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 07 Ocak 2024 21:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 21:15

    Alkol aldıktan sonra denize giren adam hayatını kaybetti

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Antalya’nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize giren yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

    Alkol aldıktan sonra denize giren adam hayatını kaybetti
    Alanya, Alkol

    Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Keykubat Plajı'nda meydana gelen olayda, tatil için arkadaşları ile Alanya’ya gelen yabancı uyruklu bir kişi, alkol aldıktan sonra yasak olmasına rağmen denize girdi.

    Bir süre sonra şahıs dalgaların arasında kayboldu. Arkadaşının yardım istemesi ile olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri geldi.

    YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan şahıs, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şahıs doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Diğer taraftan yaşananları merak eden çok sayıda vatandaş o anları meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Haberler>Gündem>Alkol aldıktan sonra denize giren adam hayatını kaybetti
    Etiketler
    Alanyaalkol
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...