Almanya'da 8 milyon euroluk vurgun yapmıştı!

17 Ocak 2024 08:25 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 08:26

Almanya'nın Bremen kentinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çalarak kayıplara karışan ve Türkiye'de olduğu değerlendirilen Yasemin Gündoğan için çember gün geçtikçe daralıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre Gündoğan, Marmaris'te 20'ye yakın dedektif tarafından köşe bucak aranırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olayla ilgili önceki gün nefes kesen bir operasyon yaptı.

Asayiş ekipleri, Gündoğan'ın paraları özel jetle Türkiye'ye sokmasına yardımcı olduğu ve birlikte hareket ettiği iddia edilen çocukluk arkadaşı blondy (sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ı İzmir'de yakalayarak gözaltına aldı.

Yasemin Gündoğan'ın, Almanya'dan çaldığı paraları çalıntı plakalı naklettiği anlaşımlmıştı.

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNİN JETLERİNİ KULANMIŞLAR

Gündoğan'ın paraları kaçırmak için kullandığı jetlerin, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran şebekenin kullandığı jetlerle aynı olduğu belirlendi.

İspanyol dedektifler yaptıkları araştırmada dolandırıcılık suçuyla aranan Yiğit Tufan'ın ismine ulaştı. Tufan'ın İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yaşlı Alman vatandaşları kendilerini polis, savcı ve hakim gibi tanıtarak dolandırdığı ortaya çıktı. Şahsın, şebekenin üst düzey yöneticisi olduğu ve dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği yaklaşık 1 milyon euroyu ticari havayolu taşımacılığıyla Türkiye'ye soktuğu bilgisine ulaşıldı.

"SARIŞIN" PARALARI TÜRKİYE'YE SOKTU

2020 yılında 35 kişinin gözaltına alındığı operasyondan kaçmayı başaran Tufan'ın aynı zamanda Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği iddiasıyla Almanya'da tutuklanan Büşra Satılmış'ın da erkek arkadaşı olduğu belirlendi. Gündoğan'ın paraları Türkiye'ye sokmasına Tufan'ın aracılık ettiği tespit edildi.

İspanyol dedektiflerin elde ettiği bilgileri İzmir Emniyet Müdürlüğü ile paylaşmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Yiğit Tufan, önceki gün polis tarafından İzmir'de gözaltına alındı. İlk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve Gündoğan'ı tanımadığını belirten Tufan, uluslararası dolandırıcılık suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Menemen Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

TUFAN'IN MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan Yiğit Tufan'ın mal varlığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmeye alındı. Yapılan araştırmada Tufan'ın 2019 model Lamborghini marka spor otomobil, Bodrum Gündoğan'da dubleks villa, Bodrum Çeşme'de 2 adet restoran, İzmir Folkart Towers'da bir restoran, 2 oto galeri ve bir oyun ve eğlence parkı olduğu belirlendi.