Alper Altun'la Seçime özel program! 2024 Yerel Seçimlere damga vuran detaylar ve sonuçlar

31 Mart 2024 14:50 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:40

Seçim özel yayını başladı. Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutuğu 2024 Yerel seçim sonuçlarına dair merak edilenler Alper Altun'la canlı yayında yer alacak. Çarpıcı tespitlerin ve konuların olacağı Alper Altun'la Yerel Seçime Özel program 15:00 te başlayacak akabinde geceye kadar devam ediyor. Seçim sonuçlarının değerlendirileceği yayında seçim sürecine damga vuran konular da yer alıyor.

YASAKLAR KALKAR KALKMAZ HER ŞEY NETLEŞECEK!

TGRT HABER'in Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, Alper Altun'un ilk konuğu oldu. Günay, yerel seçimlere dair tahminlerini ve süreci aktardı. Seçim yasaklarına dair Günay, Ramazan ayını hatırlattı. Ortalama 19:30'da yasakların kalkacağını beklediğini ifade etti.

ALPER ALTUN'LA 2024 YEREL SEÇİMLER!

Türkiye 31 Mart günü 2024 Yerel Seçimler için sandık başında vatandaşlık görevini yaptı. 31 Doğu ilinde seçim 07:00 de başlarken diğer illerde 08:00'de başladı. Aynı şekilde 31 ilde 16:00'da sandıklarda son verme işlemi sona erecek, diğer illerde 17:00'a kadar devam edecek. Saat 17:00 gösterdiğinde sandıklar kapanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun tahmini 18:00'de yasakları kaldırdıktan sonra sonuçlara dair akış medyada yer alacak. Özel grafikler, detaylı haritalar, anlık sonuçlarla Moderatör Alper Altun ve Türkiye Gazetesi İçerik editörü Esra Aydoğdu, tüm detayları konuklarıyla beraber sizlere aktarıyor. Sahada ise TGRT Haber'in içerik editörü Tuğçenur Batan bilgileri vermeye devam edecek.

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları, kazanan adaylar ve partilerin oy oranları seçim yasağının kalkmasının hemen ardından TGRT Haber resmi YouTube kanalı üzerinden büyükşehir, il ve ilçe 31 Mart yerel sonuçlarını canlı yayın ile takip edebilirsiniz.