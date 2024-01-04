Altın avcılarına dere yatağında baskın! Özel düzenek kurmuşlar

04 Ocak 2024 10:53 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:53

Altın avcıları sınır tanımıyor. Aydın'da bir dere yatağına düzenek kurarak altın arama faaliyeti gerçekleştiren şebeke suçüstü yakalandı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından izinsiz altın madeni ve define arayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bu kapsamda Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Karaçağıl mevkiinde dere yatağı içerisinde su yüzeyinden kurdukları özel aparatların bulunduğu düzenekle izinsiz altın bulmaya çalışan bir grup tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. isimli şüpheliler devriye ekibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.