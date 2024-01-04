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    • 04 Ocak 2024 10:53 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:53

    Altın avcılarına dere yatağında baskın! Özel düzenek kurmuşlar

    Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Aydın’da dere yatağına kurdukları düzenekle izinsiz altın madeni arayan 6 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

    Altın avcılarına dere yatağında baskın! Özel düzenek kurmuşlar
    Altın Madeni, Defineci, Aydın

    Altın avcıları sınır tanımıyor. Aydın'da bir dere yatağına düzenek kurarak altın arama faaliyeti gerçekleştiren şebeke suçüstü yakalandı.   

    İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından  izinsiz altın madeni ve define arayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Bu kapsamda Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi Karaçağıl mevkiinde dere yatağı içerisinde su yüzeyinden kurdukları özel aparatların bulunduğu düzenekle izinsiz altın bulmaya çalışan bir grup tespit edildi. 

    Gerçekleştirilen operasyonla Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. isimli şüpheliler devriye ekibi tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

     

    Haberler>Gündem>Altın avcılarına dere yatağında baskın! Özel düzenek kurmuşlar
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    altın madenidefineciaydın
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