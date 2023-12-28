Anayasa Mahkemesi'nden ilginç isim değişikliği talebine ret: Adının "B" olmasını istedi

28 Aralık 2023 10:46 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 10:46

Anayasa Mahkemesi (AYM), ilginç bir isim değişikliği davasında emsal niteliğinde bir karara hükmetti. İsmini "B" olarak değiştirmek isteyen vatandaşın talebinin mahkeme tarafından reddedilmesi AŞM kararıyla hak ihlali sayılmadı.

TDK'DAN GÖRÜŞ ALINDI

AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre, Haluk Y, çevresinde "B" olarak tanındığını belirterek, isminin bu şekilde değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Ancak mahkeme, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Türk Dil Kurumuna (TDK) görüş sormasının ardından B'nin isim olarak değil, ancak mahlas olarak kullanılabileceği gerekçesiyle davayı reddetti.

Kararın ardından Haluk Y. bu kez, nüfusa kayıtlı ismini kullanmamasnının iş hayatına olumsuz yansıdığı iddiasıyla, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.

GEREKÇELİ KARAR YAYIMLANDI

AYM'nin kararında, isimler üzerinde belirli şartlarda değişikliklerin, özel hayatın bir parçası olan kimliğin belirlenmesi açısından gereklilik olduğunun altı çizildi.

Kamunun üstün yararının söz konusu olduğu istisnai durumlarda isim değişikliğine ilişkin taleplerin kabul edilmemesinin makul karşılanabileceğine, ancak bu gibi hallerde kamu makamlarının buna ilişkin yeterli gerekçe sunmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Kararda, yerel mahkemenin ilgili kurumlardan tek harfli ismin kullanıma uygun olup olmadığını sorduğu, bu şekilde bir kullanımın kamu düzenini zedeleyeceği tespiti karşısında da değişim talebini reddettiği belirtildi.

"KAMU YARARINA AYKIRI" NOTU

Başvurudan önceki yasal süreçte kamusal makamların takdir yetkisini keyfi şekilde kullanmadığı, kamunun üstün yararının varlığı çerçevesinde tedbirler aldığı aktarılan kararda, şunlara yer verildi: "Başvurucunun kültürüne göre bir ismi edinmesi engellenmemekte, yalnızca tek harflik bir ismi almasının kamu yararına aykırı olduğu belirlenerek buna sınırlama getirilmektedir."