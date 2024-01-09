Ani frenle anne ve çocukları yerlerde yuvarlanmıştı! Şoföre verilecek ceza belli oldu

09 Ocak 2024 16:01 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:05

Esenyurt Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kadın çocukları ile minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde gitmek istedi. Bir süre sonra minibüsün oradan geçmediğini anlayan kadın, ücret ödemeden inmek istediğini söyledi.

BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapatmıştı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düşmüş ve diğer yolcularda tepki göstermişti. İBB zabıta ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Yakalanan sürücüye 2 bin 52 TL para cezası kesilirken, aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı. Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi.