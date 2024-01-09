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    • 09 Ocak 2024 16:01 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:05

    Ani frenle anne ve çocukları yerlerde yuvarlanmıştı! Şoföre verilecek ceza belli oldu

    Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Esenyurt'ta yanlış binen ve ücret ödemeden inmek isteyen kadın ve çocukları şoförün ani freniyle yer düşmüş ve o görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi.

    Minibüs, Esenyurt

    Esenyurt Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kadın çocukları ile minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde gitmek istedi. Bir süre sonra minibüsün oradan geçmediğini anlayan kadın, ücret ödemeden inmek istediğini söyledi.

    BELGESİ İPTAL EDİLDİ 

    Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapatmıştı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düşmüş ve diğer yolcularda tepki göstermişti. İBB zabıta ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Yakalanan sürücüye 2 bin 52 TL para cezası kesilirken, aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı. Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi.

     

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    minibüsesenyurt
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