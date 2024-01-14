Ankara adeta buz tuttu! Termometreler eksi 9'u gösterdi

14 Ocak 2024 08:57 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 09:02

Başkent’te gece boyu soğuk hava etkili odu. Şehrin yüksek kesimlerde termometreler eksi 9’u gördü. Arabaların camları buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle Ankara’nın simge yerlerinden Keçiören Şelalesi buz kesti. Ankara’da soğuk havanın Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

BUGÜN (14 OCAK) HAVA NASIL OLACAK?

Uzman meteorologların yaptığı tahminlere göre bugün hava yurdun doğusu ile zamanla güney kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu aralıklı kar yağışlı olacak. Sabah erken saatlerde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava az bulutlu ve açık olacak. Sabah saatlerinde buzlanma ve yoğun buharlamaya bağlı pus hadiseleri görülebilir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.