07 Nisan 2024 12:18 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 12:21
Ankara eşsiz güzellikteki flamingolarla renklendi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolundaki flamingolarla renklendi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden başkent göletlerindeki yerlerini aldı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü'nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı