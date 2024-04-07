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07 Nisan 2024 12:18 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 12:21

Ankara eşsiz güzellikteki flamingolarla renklendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki göletler, göç yolundaki flamingolarla renklendi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden başkent göletlerindeki yerlerini aldı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü'nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.Ankara eşsiz güzellikteki flamingolarla renklendi - 1. ResimAnkara eşsiz güzellikteki flamingolarla renklendi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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