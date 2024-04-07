Ankara eşsiz güzellikteki flamingolarla renklendi

07 Nisan 2024 12:18 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 12:21

Her yıl tekrarlanan ilginç görüntü hayrete düşürdü

Her yıl tekrarlanan ilginç görüntü hayrete düşürdü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolar, göç vaktinin gelmesiyle birlikte yeniden başkent göletlerindeki yerlerini aldı.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı kısmında kalan Göl Ovası Viyadüğü'nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturuyor ve yoldan geçenlere güzel bir manzara sunuyor.