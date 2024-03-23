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Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 19:00 - Güncelleme : 23 Mart 2024 19:01

Ankara'da EGO otobüsü şoförü muştayla motosikletliye saldırdı! Suç kaydı kabarık çıktı

Etimesgut'ta bir EGO şoförü yol verme sebebiyle tartıştığı motosiklet sürücüsüne muştayla saldırdı. Suç kaydı kabarık çıkan şoför yakalandı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ankara&#039;da EGO otobüsü şoförü muştayla motosikletliye saldırdı! Suç kaydı kabarık çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Tunahan Mahallesi'nde EGO otobüsü şoförü C.B'nin motosiklet sürücüsü E.N.K'ye yol vermemesiyle çıkan tartışmada muştayla saldırdı.

Seyir halindeyken de motosiklet sürücüsü E.N.K. ile tartışmayı sürdüren C.B, yolcu indirmek için durakta durdu.

Otobüsün durmasının ardından C.B, E.N.K'nin kaskına vurdu. Daha sonra otobüsten inen C.B, muştayla E.N.K'nin üzerine yürüdü. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan F.C.K'yi de darbeden C.B, otobüsle olay yerinden ayrıldı.

Polis merkezine giden E.N.K. ve F.C.K, EGO otobüsü şoförü C.B'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen C.B'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.B, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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