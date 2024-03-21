21 Mart 2024 22:53 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:58
Ankara'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika haberi: Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışan kaza sonrası 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara’da refüjü aşan otomobilin karşı şeritten gelen araca çarptığı kazada ağır yaralanan 2 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
FECİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Alınan bilgiye göre kaza, Ankara’nın Samsun Yolu Elmadağ Lalabel mevkiinde, 06 BTR 772 plakalı otomobil, Ankara istikametinden Samsun istikametine ilerlerken Elmadağ Lalabel mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen 06 CYC 597 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı