Ankara'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

21 Mart 2024 22:53 - Güncelleme : 21 Mart 2024 22:58

Ankara’da refüjü aşan otomobilin karşı şeritten gelen araca çarptığı kazada ağır yaralanan 2 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FECİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre kaza, Ankara’nın Samsun Yolu Elmadağ Lalabel mevkiinde, 06 BTR 772 plakalı otomobil, Ankara istikametinden Samsun istikametine ilerlerken Elmadağ Lalabel mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen 06 CYC 597 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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