Ankara'da hareketli saatler! 7 yaşındaki çocuğunu silahla rehin aldı

22 Şubat 2024 07:26 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 07:37

Ankara'da meydana gelen olay 5 katlı binanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre 2 hafta önce eşinden boşanan H.V. (35) velayeti annesinde bulunan 7 yaşındaki oğlu M.E.V.’yi evinde silahla rehin aldı.

12 SAAT İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Anne S.Y.’nin ihbarı üzerine olay yerine Polis Özel Harekat (PÖH), sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baba H.V., polis ekipleri ve yakınları tarafından 12 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. İkna çalışmaları sonuç vermeyince PÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonla küçük çocuk kurtarıldı.

POLİSE SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

Küçük çocuk, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Operasyon esnasında polise silahla karşılık veren baba, omzundan ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Aile yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi.

H.V., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.