Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Ankara'da korkunç kaza: Anne ve oğlu feci şekilde can verdi
24 Şubat 2024 23:35 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 23:39

Ankara'da korkunç kaza: Anne ve oğlu feci şekilde can verdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada mezarlık ziyaretinden gelen 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara, Anne, Kaza

Alınan bilgiye göre, kaza, Polatlı'ya bağlı Karahamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Can A. yönetimindeki 16 TB 664 plakalı otomobil ile Şahin Çelik idaresindeki 06 PUE 51 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi savrulan araç bariyerlere saplandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'da korkunç kaza: Anne ve oğlu feci şekilde can verdi - 1. Resim

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Şahin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, anne Elif Çelik ise kaldırıldığı Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan küçük kızın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da korkunç kaza: Anne ve oğlu feci şekilde can verdi - 2. Resim

MEZARLIK ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Öte yandan, İHA muhabirinin aldığı bilgilere göre, ailenin babası 2 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kazada ölen Şahin Çelik ve annesi Elif Çelik ise Berat Kandili dolayısıyla mezarlığa yakınlarına dua etmek için gittiği ve Polatlı'ya dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...