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03 Nisan 2024 22:04 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:05

Ankara’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Ankara’nın Akyurt ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, Ankara Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda seyir halinde olan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye ye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınan yaralılar tedavileri için Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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