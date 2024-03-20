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20 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:52

Ankara'da otobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti 

Ankara'da durağa yolcu almak için yanaşan belediye otobüsüne, bir minibüs arkadan çarptı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara&#039;da otobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti 

Ankara-Konya yolunda, bir minibüsün durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarpışması sonrası gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. 

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, şehir içi yönünde Ankara-Konya karayolunda meydana gelen kazada, hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, yolcu alıp indiren belediye otobüsüne arkadan vurdu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kaza mahalline sağlık ve emniyet görevlileri, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi. 

Ankara'da otobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti  - 1. Resim

Minibüs şoförü, yapılan ilk yardımın ardından hastaneye kaldırıldı, araçtaki 33 yaşındaki S.B. ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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