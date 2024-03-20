Ankara'da otobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti 

20 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:52

Isparta'da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Isparta'da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var

Ankara-Konya yolunda, bir minibüsün durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarpışması sonrası gerçekleşen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, şehir içi yönünde Ankara-Konya karayolunda meydana gelen kazada, hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, yolcu alıp indiren belediye otobüsüne arkadan vurdu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kaza mahalline sağlık ve emniyet görevlileri, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirildi.

Minibüs şoförü, yapılan ilk yardımın ardından hastaneye kaldırıldı, araçtaki 33 yaşındaki S.B. ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.