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16 Ocak 2024 05:55 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 05:55

Ankara’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara, Silahlı Kavga

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Abdullah Faruki Caddesi ile 225/1 Sokak kesişiminde meydana geldi. Bir grup genç gecekondu enkazında kendilerine yaptıkları yerde otururken silahlı bir kişi gelerek gruba ateş etti. Olayda 3 kişi yaralandı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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