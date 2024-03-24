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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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24 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:28

Ankara'da yolun sadece bir kısmına yağan kar herkesi şoke etti!

Ülkenin doğu ve iç kısımlarına kış yeniden döndü. Ankara'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Caddenin sadece bir kısmına kar yağdı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber

Meteorolojiden yapılan açıklamalardan sonra ülkenin doğu ve iç kısımlarında kar yağışı başladı. Batıda bahar havası hakimken, ülkenin diğer kısmı için kış yeniden geldi. 

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI 

Birçok kentten kar manzaraları gelirken, Ankara'dan gelen görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Seymenler Parkı yakınlarında çekilen görüntülerde sokağın bir tarafında kar yağarken, öbür tarafında yağmaması dikkat çekti. 

Bir vatandaşın çektiği o görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

Kaynak: TGRT Haber
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