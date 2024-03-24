Ankara'da yolun sadece bir kısmına yağan kar herkesi şoke etti!

24 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:28

Meteorolojiden yapılan açıklamalardan sonra ülkenin doğu ve iç kısımlarında kar yağışı başladı. Batıda bahar havası hakimken, ülkenin diğer kısmı için kış yeniden geldi.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Birçok kentten kar manzaraları gelirken, Ankara'dan gelen görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Seymenler Parkı yakınlarında çekilen görüntülerde sokağın bir tarafında kar yağarken, öbür tarafında yağmaması dikkat çekti.

Bir vatandaşın çektiği o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.