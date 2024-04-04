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04 Nisan 2024 02:39 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 02:40

Ankara'daki yangın 10. saatinde havadan görüntülendi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın sonrası söndürme çalışmaları 10’uncu saatinde devam ediyor.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sitesi’nde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü ve çevre iş yerlerine sıçradı. Yangının üzerinden geçen 10 saatin sonunda itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarına halen devam ediyor.

10 saattir devam eden yangına müdahalede itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de kullanılıyor. Bölgede önlem amaçlı ambulans ekipleri bekletiliyor.

Ankara'daki yangın 10. saatinde havadan görüntülendi - 1. Resim

Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için ekiplerin çabaları devam ederken, çevredeki vatandaşlar da yangın riskine karşı uyarılar yapılarak güvenlik tedbirleri almaları konusunda bilgilendiriliyor. Yangının neden çıktığı ve çevreye verdiği zarar henüz netlik kazanmamış olsa da, söndürme çalışmalarının sürdüğü bildiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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