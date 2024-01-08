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    • 08 Ocak 2024 13:38 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 13:39

    Antalya beyaza büründü! Kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı… Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

    Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Antalya'da başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kalınlığı 1.5 metreye ulaşan kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

    Antalya beyaza büründü! Kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı… Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
    Kar, Antalya

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Kaşpazarı Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan pikaptaki 3 kişi ile traktörüyle yardıma giden muhtarı, jandarma ve belediye ekipleri kurtardı.

    KURTARMAK İSTERKEN TRAKTÖRÜ KARA SAPLANDI

    Yoğun kar nedeniyle pikapta mahsur kalan biri mühendis 3 kişi, Doğanca Mahalle Muhtarı Zülfikar Sönmez'den yardım istedi.

    Traktörüyle yaylaya ulaşan Sönmez, mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken traktörü kara saplandı. Yetkililerden yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. 

    KURTARMA OPERASYONU 

    Gece saatlerinde bölgeye ulaşan belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla yolu ulaşıma açtı. Mahsur kalan traktör ve pikap, halatlarla iş makinesine bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Yaklaşık 4 saat süren yol açma çalışmasıyla kurtarılan 3 kişi ile muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sönmez, bölgede kar kalınlığının 1 buçuk metreyi geçtiğini söyledi. 

    Traktörünün çukura düşmesi nedeniyle kara saplandığını ifade eden Sönmez "Akşam saat 19.00 gibi yaylaya ulaşmıştım, sabaha karşı kurtarıldık" dedi.

    Haberler>Gündem>Antalya beyaza büründü! Kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı… Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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    karantalya
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