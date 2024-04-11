Antalya Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

11 Nisan 2024 18:46 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 19:38

Antalya Kemer'de saat 16.00 sıralarından henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yükselen dumanların ardından yangına müdahale başladı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 2,5 saatlik yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.