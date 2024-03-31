Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem SON DAKİKA

31 Mart 2024 13:59 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:03

Antalya, bugün öğle saatlerinde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kaş ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Depremin saat 13.38'de meydana geldiği belirtilirken, halkın ve yetkililerin duruma ilişkin endişeleri artıyor.

DEPREM DETAYLARI

AFAD'ın aktardığına göre, Antalya'nın Kaş ilçesindeki depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 15 kilometre olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü ve diğer detayları şu şekildedir:

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Akdeniz - [267.87 km] Kaş (Antalya)

Tarih:2024-03-31

Saat:13:38:06 TSİ

Enlem:34.10694 N

Boylam:28.02611 E

Derinlik:15 km