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13 Mart 2024 11:51 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:03

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yangın, Alanya, İtfaiye

Antalya'da sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. Alanya ilçesinde yanan bir otelden dumanlar yükseldi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; İncekum Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı - 1. Resim

YARIM SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Daha sonra soğutma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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