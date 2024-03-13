Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı

13 Mart 2024 11:51 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:03

Antalya'da sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. Alanya ilçesinde yanan bir otelden dumanlar yükseldi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; İncekum Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YARIM SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Daha sonra soğutma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.