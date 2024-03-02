Antalya’da korku dolu anlar! Tramvay hattına yıldırım düştü
Antalya'da akşamüstü gökyüzü adeta elektriklendi! Sağanak yağmur ve gök gürültüsünün etkili olduğu Aksu ilçesinde tramvay hattına yıldırım düştü.
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle hattaki kablolar yandı ve tramvay seferleri aksadı.
Ekipler arızayı onarmak için çalışma başlattı ve seferlerin en kısa sürede normale dönmesi bekleniyor.
Olayda kimse yararlanamazken, seferlerin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.