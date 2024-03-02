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02 Mart 2024 22:45 - Güncelleme : 02 Mart 2024 22:47

Antalya’da korku dolu anlar! Tramvay hattına yıldırım düştü

Antalya'da akşamüstü gökyüzü adeta elektriklendi! Sağanak yağmur ve gök gürültüsünün etkili olduğu Aksu ilçesinde tramvay hattına yıldırım düştü.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya, Tramvay

Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle hattaki kablolar yandı ve tramvay seferleri aksadı.

Antalya’da korku dolu anlar! Tramvay hattına yıldırım düştü - 1. Resim

Ekipler arızayı onarmak için çalışma başlattı ve seferlerin en kısa sürede normale dönmesi bekleniyor.

Olayda kimse yararlanamazken, seferlerin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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