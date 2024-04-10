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10 Nisan 2024 14:02 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:14

Antalya'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da otel servis aracı ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da seyir halindeki otel servis aracı ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklendi. 

Korkunç kaza güvenlik kameralarına yansırken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 

29 KİŞİ YARALANDI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada çarpışmanın şiddetiyle 50 metre sürüklenerek yan yatan otel servisinde bulunan 28 otel personeli ile servis sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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