Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

12 Nisan 2024 19:21 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 19:57

YSK'den 21 seçim bölgesi için son karar! Tüm itirazlar değerlendirildi

YSK'den 21 seçim bölgesi için son karar! Tüm itirazlar değerlendirildi

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

1 ÖLÜ 2'Sİ ÇOCUK 7 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken ilk gelen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına helikopteriyle kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.

"PATLAMA SESİ DUYDUM ŞİDDETLİ ŞEKİLDE SARSILDIK"

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.