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12 Nisan 2024 19:21 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 19:57

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına helikopteriyle kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ 2'Sİ ÇOCUK 7 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken ilk gelen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına helikopteriyle kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Ekiplerin kabine ulaşmak için çalışmaları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

"PATLAMA SESİ DUYDUM ŞİDDETLİ ŞEKİLDE SARSILDIK"

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - 5. Resim

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - 6. Resim

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı
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