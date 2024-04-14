Antalya'daki teleferik faciası sonrası sessizlik hakim! Yeniden hizmete dönmeyi bekliyor

14 Nisan 2024 17:20 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 17:20

Antalya Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde yaşanan dehşetli kaza sonrası sessizlik hakim. Direklerin birinde yaşanan korozyon sonrası devrilmesiyle kabine düşerek içindekilerin kayalıklara düşüp yaralanmasına sebep olmuştu.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde, 12 Nisan Cuma günü saat 17.28'de direklerden birisinin devrilmesi sonucu, düşen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü.

Kabinin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi olay anında, 3 kişi de tahliye alanında yaralandı. Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anet A.Ş'nin Genel Müdür Vekili B.S. ile Anet İş Güvenliği Uzmanı M.A., mekanik mühendisi O.E., taşeron bakım şirketinin sahipleri R.T. ve S.T., şirketin bakım ve otomasyon amiri S.Y., mekanik bakım sorumluları S.K., K.K., O.K., Ö.E., makine teknisyeni H.A. ile iş güvenliği uzmanı T.Ü.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden tekniker A.A.'nın ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

YENİDEN HİZMETE DÖNMEYİ BEKLİYOR

Yapılan gözaltı işlemleriyle birlikte, Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri hizmete ara verdi. 2017 yılında açılan teleferik tesisini, açıldığı gün 3 binin üzerinde vatandaş ziyaret etmişti. Antalya'nın en çok ilgi gören, turizme ve ekonomiye büyük katkısı olan tesis, geçtiğimiz yaz Haziran ve Temmuz aylarında 90 bin yerli ve yabancı turistin seyahatiyle taçlandı. Ramazan Bayramı'nda da binlerce kişinin akınına uğrayan tesis, yapılacak bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete geçmeyi bekliyor.