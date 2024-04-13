Antalya'daki teleferik faciasının kaza anı anbean kamerada!

13 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:56

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı teleferik kazası kabindeki genç kızın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kabinde manzarayı izlerken o anları kaydeden genç kızın kaza anında yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde kaza nedeniyle kabinlerde mahsur kalanlar için çalışmalar sürüyor.

Tesisteki direklerden birisinin devrilmesi sonucu yaşanan kazada kabinlerde hala mahsur kalanlar var.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin, "Asılı kalan 16 kabindeki 128 vatandaşımızın tahliyesi zor koşullarda gerçekleştirildi. Şu anda ise 8 kabindeki 43 kişinin tahliyesi devam ediyor." dedi.