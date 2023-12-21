Antalya'yı fırtına vurdu! Dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi: İşte o korkutucu anlar

21 Aralık 2023 17:15 - Güncelleme : 21 Aralık 2023 17:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'turuncu kodla' uyardığı Antalya'da sabah saatlerinden sonra özellik Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

TEKNE SAHİPLERİ LİMANA KOŞTU

Kaleiçi Yat Limanı’nda falezlerde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluşurken batan tur teknesinin parçalarının da deniz üzerine çıktığı görüldü. Liman içindeki tekneler sahipleri tarafından tekrar bir olumsuzluk yaşanmaması için halatlarla sabitlendi, önlemler alındı.

Falezlere çarpan dev dalgalar 30 metre havaya yükseldi. Diğer taraftan şiddetli fırtına dolayısıyla THY’nin Antalya’ya düzenleyeceği 11 seferini iptal ettiği öğrenildi.

"UZUN ZAMANDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Dalgaları izlemek için gelen Mesut Yapar isimli vatandaş, "Uzun zamandır böylesini görmedim, dalgalar falezlere kadar çıkıyor. Ben bu kadarını düşünmüyordum, sanırım birazdan daha kötü olacak. Umarım olmaz, az önce fotoğraf çektirmek isteyen bir arkadaşımız ıslandı. Bu manzara her zaman da olmaz, değerlendirmek gerekir. Ben şimdi buradan Konyaaltı Sahili'ne gideceğim” ifadelerini kullandı.

MGM'DEN BİR UYARI DAHA GELDİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yaptığı son açıklamayla yarın için de uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Antalya il genelinde bugün halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini kaybedeceği ancak yarın öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar etkili olarak yer yer kuvvetli (30-60 kilogram-metrekare) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

İTFAİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da merkez ve ilçelerde tüm ekipleri ile hazır halde bekliyor. Beklenen yağış ve fırtınada oluşabilecek su baskını, sel, yıldırım düşmesi olumsuzluklara karşı gerekli teçhizat ve personel ile tedbirler alındı.