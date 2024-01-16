16 Ocak 2024 08:56 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:00
Araç bariyerlerde asılı kaldı: Sürücü arkasına bile bakmadan gitti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaza yapan araç bariyerlerde asılı kaldı. Sürücü aracını olay yerinde bırakarak gitti.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osman Yılmaz Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerin üzerine çıkan araç askıda kaldı.
Sürücü aracı çıkartamayınca olay yerinden gitti. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.