09 Nisan 2024 10:06 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:08
Aracının içinde otururken neye uğradığını şaşırdı!
Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hızını alamayan tır, park halindeki otomobile çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, park halindeki hafif ticari araca dorsesi ile çarptı.
OLAY ANI KAMERADA
Kazada yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı