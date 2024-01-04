04 Ocak 2024 10:58 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:58

Ek ders ücretinde son durum öğretmenler tarafından merak ediliyor. Ek ders ücreti, Devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek ders bedeline denir. Aralık ayında ek ders yapan öğretmenler ise yeni yılda ücretlerini hala almadı. Peki “Aralık ek ders ne zaman yatacak? Ek dersler neden yatmadı?” İşte bu konuya dair son ayrıntılar…

ARALIK AYI EK DERS NE ZAMAN YATACAK?

Ek ders ücretleri her ayın 1'inden itibaren öğretmenlerin hesaplarına aktarılır. Ek ders ücretlerinin ödenmesi çoğunlukla ayın ilk 5 günü içerisinde tamamlanır. Öğretmenlerin Aralık 2023 ek ders ödemeleri hala hesaplara yatmadı. Ödemelerin bu hafta içinde hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor. Bu konu hakkında resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyon oranı 2,93 olarak açıklandı. Enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına 49.24 zam yapılmasına karar verildi. Kesinleşen bu zam oranı öğretmenlerin ek ders ücretlerine de yansıyacak. 2024 Ocak ayından Haziran ayına kadar 6 ay olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti 77.05 TL, kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti 89.69 TL olacak.