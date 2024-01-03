Arda Turan saatini satacak duruma gelmiş! Seçil Erzan'la önce kardeş, sonra düşman olmuşlar

03 Ocak 2024 13:08 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:23

Türkiye’nin uzun süredir gündeminden düşmeyen fon vurgunu skandalında gelişmeler birbirini kovalıyor. Milyonlarca dolarlık vurgun yapmakla suçlanan davanın baş sanığı Seçil Erzan’ın, yakalanmadan önce içindeki mesajları silip, kırdığı telefonundan futbol dünyasının ünlü yüzleriyle yazışmaları ortaya çıktı

Siber güvenlik uzmanı tarafından incelenen telefon kayıtlarında Erzan ile kendisine iddiaya göre 7 milyon doların üzerinde para kaptıran Arda Turan arasındaki yazışmalar dikkat çekti.

ÖNCE HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK

Siber güvenlik uzmanlarının geri getirdiği meajlarda Erzan ile Arda Turan arasında çok samimi başlayan diyaogun zamanla nasıl kötüleştiği görüldü.

Kayıtlara göre ilk kez 14 Aralık 2022 tarihinde mesajlaşan iki isim arasındam yoğun ileşitişim 19 Aralık 2022'den sonra başlıyor. Birbirine sıkça sevgi sözcükleriyle hitap edien ikilinin çok samimi olduğu görülüyor. Öyle ki Arda Turan, Seçil Erzan’ın hasta olan annesi için bol bol dua ettiğini söyleyerek, “Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona” ve “İnşallah anneciğin çok iyi olacak. 24 saat telefon açık neye ihtiyacın olursa” dediği mesajları raporda yer aldı.

Erzan ile Arda Turan arasındaki bir konuşma ise şöyle:

Seçil Erzan : Şimdi elden 500 aldım. 200 daha saat 16.30 gibi elden alacağım. Şimdi bendeki senin muhasebeye göndereyim mi? Canım 450 vermişler. Birazdan bana teslim edecekler

: Şimdi elden 500 aldım. 200 daha saat 16.30 gibi elden alacağım. Şimdi bendeki senin muhasebeye göndereyim mi? Canım 450 vermişler. Birazdan bana teslim edecekler Arda Turan : Tamamdır. Gelecekler almaya

: Tamamdır. Gelecekler almaya Seçil Erzan : Canım sana daha ne kadar gerekli? Saat vs için

: Canım sana daha ne kadar gerekli? Saat vs için Arda Turan: Patron sensin. Araba falan için 20’sinden sonraya bıraktım.

ÖDEMELER AKSAYINCA GERİLİM BAŞLIYOR

Bu konuşmadan bir hafta sonra ise Arda Turan Erzan’a, “Canım benim 3 milyon 400 bin dolara ihtiyacım var. Sen ona göre organize edersen süper olur” şeklinde mesaj atıyor. Erzan ise, “Tamam canım” diye cevap veriyor.

Ancak ilerleyen konuşmalarda ise para sıkıntısı yaşanmaya başlayınca Arda Turan'ın Seçil Erzan'a yönelik pani havasında sarf ettiği sözler görülüyor. Yaşanan nakit sıkıntısı sonrası kimlerden para isteyebileceklerini konuşan ikiliden Arda Turan’ın, “Hiç müşterimiz yok mu?” demesi dikkat çekiyor.

İlerleyen süreçte ise Erzan'den istediği ödemeleri alamayan Arda Turan'ın üslubu sertleşiyor. Konuşmanın bir bölümünde Arda Turan "Ben oraya 15 milyon dolan nakit soktum çıkardım. 35 bin dolar aram kaldı" ifadesini kullanıyor.

SAATİNİ SATILIĞA ÇIKARMIŞ

Şubat 2023'teki yazışmalarda para sıkıntısını Erzan'a aktaran Arda Turan "Bir tane saatim var, çok takmıyorum. 70 bin dolar veriyorlar" ifadesini kullanıyor.

Mart 2023'teki yazışmalarda ise Erzan'dan sürekli parasının hesabını soran Arda Turan, uyku ilaçlarıyla uyuyabildiğini, sürekli sinir kirizi geçirdiğini belirtiyor. Aracı olduğu diğer kişilere karşı mahçubiyetini dile getiren Turan, "İnsanlar arıyorlar açamıyorum... 5 kişiye söz vermişim, ödeme yapıcam diye... Seni tebrik ediyorum. Aramızdaki ilişkiyi buraya getirdin. Aynı koltukta 15 gündür oturup düşünüyorum. Emre’yi soktuk bu işe 2-3 gün sonra ne olacak ben ne diyeceğim. Sen bana mahcup oluyorsun ben tanımadığım adamlara. Geldiğim noktada 100 bin doları ödeyemiyorum. Bugünü hayatım boyunca unutamayacağım” diyor.

"FATİH TERİM'LE KONUŞACAĞIM"

Arda Turan’ın son mesajları ise, “Seçil o para 5’e kadar gelsin. O kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun. Pazartesi günü ailemi, oradaki paramı garanti altına alan yazılı bir evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşacağım. Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu’dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun. Akşam geleceğim deyip sonra Fatih hocanın yanına gideceğim dediğimde, ben hiçbirini yemiyorum. Sevgi bizde her şeyden önce gelir. Kardeşime, karıma ömrümde düşmediğim hale düşürdün beni” diyor.