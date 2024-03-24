Ardahan beyaza büründü, kar kalınlığı 15 santime ulaştı

24 Mart 2024 01:59 - Güncelleme : 24 Mart 2024 02:02

Mart ayı geldi ama havalar bir türlü ısınmadı... Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olurken kışın en çetin geçen kentlerinden Ardahan da nasibini aldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Belediye ve Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için temizlik çalışmalarına başladı.

Baharı beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyleyen Erkan Yıldız, "Antalya’da vatandaşlar denize girerken biz halen daha karla mücadele ediyoruz. Yine kar yağışı başladı. Artık ne yapacağız bilemiyoruz. Bir türlü yaz gelmeyecek" dedi.

Öte yandan Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.