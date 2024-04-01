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01 Nisan 2024 13:13 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:20

Ardahan'da mercek bulutları oluştu

Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü. Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı

Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı.

O ANLAR KAMERADA...

Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.

Ardahan'da mercek bulutları oluştu - 1. Resim

Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Ardahan'da mercek bulutları oluştu - 2. Resim

Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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