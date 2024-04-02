02 Nisan 2024 18:36 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:38
Arı kovanı yüklü minibüs devrildi: Olay yerine kimse yaklaşamadı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı. Minibüsün içinde yüklü olan kovanların yola saçılmasıyla binlerce arı kovanından çıktı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyünde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilmeyen minibüs kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken 10 arı kovanı yola saçıldı. Parçalanan kovanlarda bulunan arılar dışarı çıktı.
KİMSE KAZA YERİNE YAKLAŞAMADI
Arıların serbest kalması nedeniyle kimse kaza yerine yaklaşamadı.
Kaza yerine arıcıların kullandığı özel kıyafetlerden giyen kovan sahibi arı kovanlarını ve petekleri toplayarak başka araca götürüldü.
Arıların toplanmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı