Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 06 Ocak 2024 08:13 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 08:16

    Arkadaşların kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Çorum'da arkadaşlar arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

    Kavga

    Çorum'da meydana gelen olayda, sokak üzerine aynı otomobil ile gelen V.C.D., M. A. Ve B.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile V.C.D.'yi ve M.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

    Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

    Arkadaşların kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

    Yaralı M. A. kendi imkanlarıyla geldiği hastanede ameliyata alınırken, V.C.D. ise olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    Silahla yaralama olayını gerçekleştiren B.Ç. hakkında yakalama çalışmaları sürüyor.

    Haberler>Gündem>Arkadaşların kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı
    Etiketler
    kavga
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...