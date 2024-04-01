Arnavutköy'de seçim kavgasında kan aktı

01 Nisan 2024 15:59 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolluca Mahallesi'nde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan akraba aileler arasında muhtarlık seçimi dolayısıyla gece saatlerinde çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga sırasında sokaktan geçerken başından yaralanan mahalle sakini Mustafa Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralı Mahmut D'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, taraflar arasında silahlı çatışma yaşandığı sırada Mustafa Arslan'ın koşarak bölgeden kaçmaya çalışırken vurularak yere düşmesi yer aldı. Kayıtlarda, Arslan'ın yere düşmesinin ardından tarafların silahlı kavgaya devam ettiği ve bazı vatandaşların bölgeden koşarak uzaklaştığı da görüldü.