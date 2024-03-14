Artık tuvalete giremiyorlar! Yıkım sonrası ortaya çıkan görüntü 'pes' dedirtti

14 Mart 2024 19:52 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:13

Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki bir bina kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılınca bitişik nizam yapılan yanındaki 5 katlı binanın tuvaletleri açığa çıktı. 3. katında oturan daire sakinleri artık tuvaletlerini kullanamıyor.

Tuvalet kısmı tamamen açık olan dairede yaşayanlar tedbir amacıyla evden ayrıldı.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Bektaş, ilginç bir görüntünün oluştuğunu belirterek, “Yıkımdan sonra anlaşılıyor ki bu dairenin tuvaletine ait duvar yok. Yıkılan apartmanla sıfıra sıfır yapmışlar” dedi.