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11 Ocak 2024 19:45 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 19:45

Artvin Valiliğinin camına 'yorgun mermi' isabet etti! Soruşturma başlatıldı

Artvin’de Valilik binasının camına yorgun mermi isabet etti. Merminin kim tarafından ateşlendiğinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Artvin Valiliğinin camına &#039;yorgun mermi&#039; isabet etti! Soruşturma başlatıldı
Mermi, Soruşturma

Artvin Valiliği'nde hareketli dakikalar yaşandı. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde mesai için Valiliğe gelen personel, bir odanın camında kurşun izi ve çatlaklar fark etti.

Çalışanların ihbarı üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, geç saatlerde nereden ateşlendiği belli olmayan yorgun merminin camı kırarak oda zeminine düştüğü belirlendi.

Merminin kim tarafından ateşlendiğinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Artvin Valiliğinin camına 'yorgun mermi' isabet etti! Soruşturma başlatıldı

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MermiSoruşturma
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