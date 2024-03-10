Aşırı hız ölüm getirdi: 190 kilometre ile direğe çarptı, motoru 100 metre ileriye fırladı

10 Mart 2024 08:09 - Güncelleme : 10 Mart 2024 08:30

Eskişehir'de sabaha karşı meydana gelen korkunç kaza trafikte aşırı hız yapmanın nasıl sonuçlara yol açabileceğine ilişkin acı bir tecrübe daha sundu.

TRAFİK LEVHASININ DİREĞİNE ÇARPTI

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre kaza, saat 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara Karayolu 6’ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobili ile 190 kilometre hızla Eskişehir istikametinde seyreden Yaşar Demiryürek (55), Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımındaki trafik levhası direğine çarptı.

OLAY YERİNE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın şoför mevkiinde sıkışan Yaşar Demiryürek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan Yaşar Demiryürek’in cansız bedeni, polisin incelemeleri sonrası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KADRAN 190'A TAKILI KALDI

Kazanın ardından takılı kalan ve 190 kilometre hız gösteren kadran, kazanın nedenini gözler önüne serdi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru, kaza yerinden 100 metre ileriye fırladı.

Aracın etrafa saçılan parçaları ve yamulan bariyer demirleri, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı ekipler tarafından temizlendi. Çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapalı tutulan yol daha sonra tekrar açıldı.