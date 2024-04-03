Askerlik arkadaşlarının son buluşması oldu!

03 Nisan 2024 09:11 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:23

İzmir'de meydana gelen olayda Urla istikametine seyir halinde olan aracın sürücüsü Emin Keskin (24), aynı istikamette seyir halinde olan belediye otobüsünü sollamak istedi.

AĞACA ÇARPTILAR

Bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, önce otobüse çarptı ardından savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi dışarı çıkarttı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtan dışarı fırlayan Mehmet Ali Çiftçi (23) ve araçta sıkışan sürücü Emin Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde bulunan diğer kişi Muhammet Muharrem P. ise, ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

ASKERLİK ARKADAŞLARI BULUŞMUŞ

Trafik kazasında otomobilde bulunanların askerlik arkadaşı olduğu ve Urla'da buluştuktan sonra kazaya karıştıkları öğrenildi.