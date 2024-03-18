Asrın felaketinde yok oldu! 30 kişilik mahallede hüzünlü iftar

18 Mart 2024 10:29 - Güncelleme : 18 Mart 2024 10:32

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden en çok etkilenen Hatay'da yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Hatay'ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve kent merkezinde bulunan Emek Mahallesi’nde 2 bine yakın vatandaş hayatını kaybetmişti. Felaketten önce 7 bin kişinin yaşadığı mahallede geriye sadece 30 kişi kaldı.

Mahalle Muhtarı Celal Sarı, depremden geriye kalan 20 aileyi Ramazan sofrasında bir araya getirdi. Muhtarı Sarı, enkazın ortasında yaptığı iftarın kendilerini hüzünlendirdiğini ifade etti.

"GERİYE BİR AVUÇ İNSAN KALDI"

Mahallesinin yerle bir olduğunu ifade eden muhtar Sarı, Ramazan aylarında bu tarz organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, “Depremden sonra böyle bir şey yapmaya kısmet olmadı. Depremden sonra mahallede geriye kalan bir avuç insanlarız. Depremden sonra yaklaşık 15 - 20 aile kaldı. Böyle bir organizasyon yaptık. Beraberliğimizi ve birliğimizi daim etmek için yaptık. Mahallemizde yaşamaya devam edeceğimizi düşünerek ve o mutlu eski günleri yad ederek bu organizasyonu yaptık. Depremde vefat eden insanların ve ölmüşlerimizin ruhuna teslim etmek için bu organizasyonu yaptık. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Geriye kalan bir avuç insanla birlikte burada akşam iftar yemeğimizi yaptık” dedi.

“MAHALLEDE YAŞAYAN 30 KİŞİ VAR”

Depremlerde en çok yıkıma uğrayan mahallede yaşayan Mustafa Alkan ise, “Yok olmuş bir mahalle, mahallemizde yaşayan 30 kişi var. Bütün olanlara rağmen mahallemize sahip çıkan muhtarımızı tebrik ederim. İftar yemeği için teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonları diğer muhtarlardan bekliyoruz” ifadelerini kullandı.