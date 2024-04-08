AŞTİ'de gece yarısı bayram yoğunluğu!

08 Nisan 2024 01:49 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 01:54

Cuma günü başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle AŞTİ'ye akın eden vatandaşlar, akşam saatlerine kadar yoğunluğu artırdı.

EK SEFERLER KONULDU

Günde yaklaşık 3 bin otobüsün hareket ettiği ve 135 bin kişinin kullandığı AŞTİ'de, bayram dolayısıyla ek seferler konulduğu ve bu sayede yolcu sayısının daha fazla olduğu belirtildi.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARI

Bayram yoğunluğu sebebiyle otogarda kalabalıkların geç saatlere kadar etkili olduğunu belirten otobüs şoförü Kadir Sunal, "Ummadığımız bir yoğunluğumuz var. Bu durumda inşallah rahatlıkla başarılı olur, kazasız geçeceğine inanıyoruz. Bayram yoğunluğunda çok zor durumlar geçiriyoruz. Küçük araçlar, taksilerde çok yoğun bir acemilik var. Büyük araçların tır, kamyonların önlerinde ve arkalarında dikkatli olmaları ve hatta şu anda bugün için gelirken benim önümde gerçekleşen bir trafik kazasında 4, 5 aracın zincirleme kazasını gördüm. Çok dikkatli olmaları ve bayram yoğunluğunda dikkatlerinin dağılmamalarını önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"BU SAATE BİLE BULABİLDİM"

Yolcu Hande Ceylan ise bilet bulamadığı için geç saatte yolculuk yapacağını belirterek, "Bu saate bilet bulabildim. O yüzden gece yolculuğunu tercih ediyorum. Samsun’a da ailemin yanına gidiyorum, memleketim orası. Herkese iyi bayramlar diliyorum şimdiden" dedi.

"BİLETİ ZOR BULDUK"

Ailesiyle bayram tatilini değerlendirmek için yolculuğa çıktıklarını söyleyen vatandaş, "Bayram tatilini değerlendirmek için İzmir’e gidiyoruz ailemle birlikte. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek istedik. Bilet bulamadık, yoğunluk çok fazla bu saate zor bulabildik. Birazdan bineceğiz, inşallah sağ salim İzmir’e gideceğiz” diye konuştu.



