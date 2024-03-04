At eti skandalı! Çöpten çıkan hayvan kemikleri halkı şüphelendirdi

04 Mart 2024 14:26 - Güncelleme : 04 Mart 2024 15:01

Düzce'de halk çöpten çıkan eti sıyrılmış hayvan kemikleri sonrası at etinin piyasaya sürüldüğü şüphesiyle polislere haber verdi. Tepkiler üzerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

Aziziye Mahallesinde bir çöp konteynırına atılan kemiklerden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Polis durumu Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede çöpe atılan kemiklerin tek tırnaklı (At) hayvan kemikleri olduğunu ortaya çıktı.

Düzce’de çöp konteynırında bulunan kim yada kimler tarafından atıldığını belirlenmesi için inceleme başlattı. Polis ekipleri bölgedeki iş yerleri güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleme altına aldı.

Bu arada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, bölgede et satışı yapan tedarik zincirleri ve marketlerde denetim başlattı.