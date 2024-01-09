09 Ocak 2024 10:28 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:49
Ataşehir'de özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Ataşehir’de şoförünün direksiyon başındayken rahatsızlandığı İETT otobüsü, park halindeki 5 araca çarptı.
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki 34 HO 3220 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği iddia edilen sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti.
Otobüs, yol kenarında park halindeki 4 otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durdu.
Sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu, seferlerine başlamadığı öğrenildi.
Kaza sonucu 4 otomobil ve kamyonette hasar meydana geldi.
Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.