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    • 09 Ocak 2024 10:28 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:49

    Ataşehir'de özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Ataşehir’de şoförünün direksiyon başındayken rahatsızlandığı İETT otobüsü, park halindeki 5 araca çarptı.

    Kaza, Özel Halk Otobüsü

    Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki 34 HO 3220 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün direksiyon başında baygınlık geçirdiği iddia edilen sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti.

    Otobüs, yol kenarında park halindeki 4 otomobil ve kamyonete çarptıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durdu.

    Sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, otobüsün kaza sırasında boş olduğu, seferlerine başlamadığı öğrenildi.

    Ataşehir'de özel halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı

    Kaza sonucu 4 otomobil ve kamyonette hasar meydana geldi.

    Araçların kaza yerinden çekilmesi için çalışma yapılıyor.

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    kazaözel halk otobüsü
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