Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi hakkında karar

21 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 16:05

Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret eden DEM'li gözaltında

Atatürk ve Erdoğan'ın fotoğrafına hakaret eden DEM'li gözaltında

Ali Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması

Ali Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir." dedi.

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