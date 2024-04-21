21 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 16:05
Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi hakkında karar
Diyarbakır Sur Belediyesi'nde tören sonrasında, makam odasındaki Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden şüpheli tutuklandı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir." dedi.
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Kaynak: tgrthaber.com.tr