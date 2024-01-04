04 Ocak 2024 21:26 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 21:31
Atatürk ve şehitlere hakaret eden iki kardeş tutuklandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
Osmaniye'de sosyal medyadan Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 2 kardeş, adli makamlar tarafından tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Y.B. (21) ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı.
Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Osmaniye Valiliği, harekete geçti ve şahısların gözaltına alınmasını sağladı.
CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanan 2 kardeş, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.