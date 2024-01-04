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    • 04 Ocak 2024 21:26 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 21:31

    Atatürk ve şehitlere hakaret eden iki kardeş tutuklandı

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Osmaniye'de sosyal medyadan Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 2 kardeş, adli makamlar tarafından tutuklandı.

    Atatürk, Şehit, Hakaret, Dava, Tutuklama

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Y.B. (21) ve ağabeyi M.B. (23), sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret ile küfür içeren paylaşımlar yaptı.

    Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Osmaniye Valiliği, harekete geçti ve şahısların gözaltına alınmasını sağladı.

    CEZAEVİNE SEVK EDİLDİLER

    Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanan 2 kardeş, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından cezaevine sevk edildi.

    Haberler>Gündem>Atatürk ve şehitlere hakaret eden iki kardeş tutuklandı
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    AtatürkŞehitHakaretDavaTutuklama
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