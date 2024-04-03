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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 19:24 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:28

ATM'de sıra bekleme kavgasında silahlar konuştu

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir banka ATM'si önünde para çekmek için bekleyen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan banka ATM’si önünde meydana gelen olayda, ATM’de para işlemi gerçekleştiren A.U'nun hemen arkasında bulunan C.Ö. (47) ile bekleme nedeniyle tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.U. belinden çıkardığı silahla peş peşe C.Ö.’ye ateş etmeye başladı.

ATM'de sıra bekleme kavgasında silahlar konuştu - 1. Resim

Bacağından kurşunla yaralanan C.Ö. ilk olarak Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine giderek polis ekiplerinden yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ATM'de sıra bekleme kavgasında silahlar konuştu - 2. Resim

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler C.Ö.’yü sedyeye alarak Ünye Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı olayı gerçekleştiren A.U. ise polis ekiplerinin yanına giderek teslim oldu.

ATM'de sıra bekleme kavgasında silahlar konuştu - 3. Resim

Diğer taraftan olayın yaşandığı caddeyi emniyet ekipleri şeritle kapattı. Yapılan incelemelerde olay yerinde 5 adet boş kovan bulunurken, ekipler gerekli incelemeleri yapmalarının ardından caddeyi yeniden trafiğe açtı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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