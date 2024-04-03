ATM'de sıra bekleme kavgasında silahlar konuştu

03 Nisan 2024 19:24 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:28

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan banka ATM’si önünde meydana gelen olayda, ATM’de para işlemi gerçekleştiren A.U'nun hemen arkasında bulunan C.Ö. (47) ile bekleme nedeniyle tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.U. belinden çıkardığı silahla peş peşe C.Ö.’ye ateş etmeye başladı.

Bacağından kurşunla yaralanan C.Ö. ilk olarak Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine giderek polis ekiplerinden yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler C.Ö.’yü sedyeye alarak Ünye Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı olayı gerçekleştiren A.U. ise polis ekiplerinin yanına giderek teslim oldu.

Diğer taraftan olayın yaşandığı caddeyi emniyet ekipleri şeritle kapattı. Yapılan incelemelerde olay yerinde 5 adet boş kovan bulunurken, ekipler gerekli incelemeleri yapmalarının ardından caddeyi yeniden trafiğe açtı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.