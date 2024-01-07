ATM’lere sahte dolar yatıran 11 şüpheli yakayı ele verdi: 4 tutuklama!

07 Ocak 2024 10:46 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:00

İstanbul'da, ATM'lere sahte dolar yatırdıkları iddiasıyla 11 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin 33 sahte 100 doları, bir bankaya ait ATM'nin para yerleştirme haznesine hileli yöntemlerle yerleştirip haksız kazanç elde ettiklerinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

MERKEZ BANKASINA GÖNDERİLDİ

Bankaya yatırılan 3 bin 300 dolar Merkez Bankasına gönderilirken, yapılan incelemede bu dolarların sahte olduğu anlaşıldı. Ayrıca ATM'ye yatırılan sahte dolarların mobil bankacılık işlemiyle liraya çevrildikten sonra üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.

4 TUTUKLAMA, 5 ADLİ KONTROL

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahte dolarların ATM'ye yatırıldığı anlar bankanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde şüphelilerin sahte dolarları hesaba aktardıktan sonra bölgeden ayrılmaları yer aldı.