07 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:37
Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe çarptı: 5 yolcu yaralı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika haberi: Avcılar E-5'te İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralandı, şoför ise araçta sıkıştı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, sıkışan otobüs şoförünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Avcılar E-5'te İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.