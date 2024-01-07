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    • 07 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:37

    Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe çarptı: 5 yolcu yaralı

    Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Son dakika haberi: Avcılar E-5'te İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralandı, şoför ise araçta sıkıştı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, sıkışan otobüs şoförünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Avcılar, İett

    Avcılar E-5'te İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

    Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe çarptı: 5 yolcu yaralı

    Haberler>Gündem>Avcılar E-5'te İETT otobüsü direğe çarptı: 5 yolcu yaralı
    Etiketler
    AvcılarİETT
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