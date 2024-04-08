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08 Nisan 2024 11:42 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:50

Avcılar'da dehşet anları! Ticari taksinin önünü kesip kurşun yağdırdılar

Avcılar'da saldırganlar önünü kestikleri ticari taksiye kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi yaralanırken dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da meydana gelen olayda iddiaya göre, Omar Şhabi isimli kişi, ticari taksiyle yolculuk yapıyordu. Bu sırada Şhabi'nin husumetlileri olan Ümit T. ve Ramazan T.'nin içinde bulunduğu bir araç taksinin önünü kesti.

TAKSİYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Aracın camına oturarak taksiye doğru üst üste ateş açan saldırgan, oradan atlayarak koşmaya başladı. Saldırıyı fark eden şoför geri geri giderken, saldırgan ise Şhabi'ye silahla bir kez daha ateş etti.

Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer şüphelilerin içinde bulunduğu araç ise hızla oradan uzaklaştı. Taksiden inen Şhabi, kendisini polis aracının önüne attı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmada ticari takside birden fazla mermi isabet ettiği belirlendi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ticari taksinin önünün başka bir araç tarafından kesildiği, aracın camına oturan kişinin üst üste ateş açtığı ardından taksiye doğru koştuğu ardından silahlı saldırıya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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